Coronavirus: riaprono tutti i mercati di campagna amica. Da lunedì 4 maggio torneranno tutti i mercati degli agricoltori

Le piazze della nostra provincia riavranno i loro mercati degli agricoltori di Campagna Amica.

Da lunedì 4 maggio riapriranno i banchi con tutte le produzioni di stagione di qualità e a km zero. I contadini di Coldiretti a partire dalla prossima settimana saranno rispettivamente lunedì 4 maggio a Camucia in Piazza Sergardi, martedì 5 maggio in piazza della Repubblica a San Giovanni Valdarno, mercoledì 6 maggio in piazza Giotto ad Arezzo ed ancora giovedì 7 maggio a Sansepolcro in Largo Porta Tunisi, venerdì 8 doppio appuntamento come di consueto in provincia con il Km zero, al mercato di via Spallanzani ad Arezzo e a Montevarchi in piazza Marchesi, ultimo della settimana di riapertura il mercato di Campagna Amica in pizza Generale Sacconi a Bibbiena sabato 9 maggio.

“Finalmente i nostri mercati torneranno ad animare tutta la nostra provincia – commenta Leonardo Belperio, Presidente dell’Agrimercato di Arezzo – in questi due mesi ci sono state cittadine che hanno avuto il mercato bloccato continuamente come Camucia, San Giovanni Valdarno e Bibbiena, bene le nuove disposizioni che permettono alle nostre aziende di tornare a vendere, nel rispetto delle regole dettate dall’emergenza Coronavirus proprio come abbiamo continuato a fare in quei mercati che non hanno mai smesso di lavorare. Da subito infatti abbiamo adottato tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire il pieno rispetto delle disposizioni, dall’ingresso contingentato, all’obbligo di mascherine, all’igienizzazione delle mani e distanza di sicurezza”.

Segnaliamo che al mercato di Campagna Amica del Giotto ad Arezzo è ancora attiva l’iniziativa della spesa sospesa con la quale i cittadini potranno donare del cibo a chi più ha bisogno.

“Sono già moltissime Ie donazioni di derrate alimentari che grazie alla bontà dei cittadini aretini abbiamo potuto offrire alla Caritas Diocesana – spiega Belperio – i clienti dei produttori agricoli, oltre alla propria spesa potranno continuare ad acquistare prodotti per aiutare in questo particolare momento di difficoltà le persone più deboli e fragili”.

In queste settimane i mercati degli agricoltori non hanno mai smesso di lavorare, la campagna non si è fermata di un passo, sui banchi il miglior cibo dal campo alla tavola per continuare ad esaltare il concetto di Km zero che mai come adesso deve avere forza e valore.

“Ci teniamo ad informare i cittadini consumatori, – si avvia a concludere Belperio – che come da ordinanza regionale, il mercato del 1 maggio in via Spallanzani ad Arezzo non si terrà. Ricordiamo che è attiva anche la campagna di consegne a domicilio Pronto Campagna Amica il Km zero a casa tua con il pacco del contadino, nata per accorciare le distanze tra produttore e consumatore nel periodo Covid, affermando la continuità delle attività economiche delle aziende agricole e un prodotto sano e garantito al cittadino consumatore finale”.