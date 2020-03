Coronavirus, sei nuovi casi. Nessuno in città

Sono sei i nuovi casi effettivi di Coronavirus comunicati nel report giornaliero dalla Asl. I dati, come sempre, si riferiscono alla mezzanotte di ieri, venerdì 27 marzo.

Due casi sono stati registrati in Casentino, due in Valtiberina e due in Valdarno.

Di questi solo i casi registrati in Casentino, un 72enne e un 73enne, sono ricoverati in malattie infettive all’ospedale San Donato di Arezzo. Gli altri, di Valtiberina e Valdarno, si trovano tutti in isolamento presso il domicilio.

In città, invece, nessun nuovo caso. Come neppure in Valdichiana.

In totale nell’Aretino, secondo sempre lo storico fornito dalla Asl, fino ad ora ci sono stati 247 positivi al Covi19.