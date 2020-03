Coronavirus, situazione attuale eventi a Cortona

A seguito del decreto del presidente del consiglio del 4 marzo 2020, che elenca le misure obbligatorie per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19, e sospende le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, l’amministrazione comunale di Cortona informa che le iniziative programmate nei prossimi giorni sono state, di conseguenza, annullate.

Eventi annullati

Venerdì 6 marzo, Quasi uguale show, imitazioni in musica;

Sabato 7 marzo, Premio donna 2020;

Sabato 7 marzo, rassegna letteraria Incontri tra le righe;

Venerdì 13 marzo, conferenza sul tema Educare i giovani all’amore;

Sabato 14 marzo, conferenza sul tema Le donne e la grande guerra;

Sabato 21 marzo, 67ma Mostra provinciale dei bovini di razza chianina, rinviata a nuova data che sarà comunicata a breve;

Venerdì 27 – domenica 29 marzo: Chianina e Syrah, rinviato a nuova data che sarà comunicata a breve.

Servizi comunali sospesi in via precauzionale

A scopo precauzionale, per evitare possibili rischi di contagio, dalla data odierna, e fino a nuove disposizioni viene sospesa l’attività presso il centro diurno della Rsa Sernini.

In analogia con la chiusura delle scuole, e per tutto il periodo durante il quale le stesse continueranno a essere chiuse, sono sospesi i seguenti servizi: ludoteca, spazio giochi, «Nati per leggere» e «Gioca insieme» (laboratorio sensoriale). Continua il sostegno educativo in quanto individuale.

Palestre e impianti sportivi comunali

In ottemperanza al Dpcm del 4 marzo 2020, le palestre di proprietà comunale rimarranno chiuse fino al 15 marzo 2020. L’amministrazione ribadisce che sia una scelta di buon senso, volta alla tutela della salute dei cittadini, la chiusura, in via precauzionale, anche degli impianti sportivi di proprietà comunale gestiti dalle associazioni convenzionate.

Eventi confermati

Il mercato settimanale di sabato 7 marzo a Cortona avrà regolare svolgimento, ma tutti gli esercenti sono obbligati a garantire le condizioni di sicurezza necessarie.

Previsti controlli serrati da parte delle autorità competenti, per il rispetto delle prescrizioni previste.

«Vista la nota prefettizia, del 5 marzo 2020, sensibilizzati gli operatori del mercato sulla necessità della stretta osservanza delle disposizioni di cui all’allegato 1 del Dpcm 4 marzo 2020 in materia di Covid-19, si comunica lo svolgimento del mercato settimanale di sabato 7 marzo a Cortona.

Tutti gli esercenti sono tenuti ad adottare le opportune cautele atte a garantire il rispetto delle misure igienico sanitarie previste dal Dpcm del 4 marzo 2020, in particolare in merito alla distanza interpersonale tra la clientela (clienti a un metro di distanza l’uno dall’altro e senza file).

La polizia effettuerà controlli serrati per il rispetto delle prescrizioni.

Non saranno comunque computate le assenze nel periodo di vigenza delle suddette disposizioni».

Covid-19, raccomandazioni del comune

L’amministrazione comunale di Cortona invita, cortesemente, i cittadini a non affollare gli uffici pubblici comunali se non in casi di assoluta necessità. La stessa amministrazione comunale è a completa disposizione per garantire informazioni e contatti di tipo telefonico e telematico. Per quanto riguarda l’accesso al palazzo comunale, esso non è vietato, ma è comunque sottoposto alle disposizioni specifiche emanate dalle autorità sanitarie competenti.