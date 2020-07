Coronavirus, un nuovo caso a Foiano

La situazione dalle ore 14 del giorno 24 alle ore 14 del giorno 25 luglio, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia 1 nuovo caso nel Comune di sorveglianza di Foiano, in provincia di Arezzo. Si tratta di un giovane di 50 anni.

Nella Asl Toscana sud est abbiamo attualmente in totale 37 casi in carico, di cui 30 persone in isolamento domiciliare, 3 in Ospedale, 1 ricovero extra Asl, 1 trasferito in altro territorio, 1 in RSA. I guariti sono 1.391.

Dalle ore 14 del giorno 24 alle ore 14 del giorno 25 luglio sono stati effettuati 551 tamponi.