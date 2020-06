Coronavirus, un nuovo caso ad Arezzo

La situazione dalle ore 14 del giorno 14 alle ore 14 del giorno 15 giugno, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia due nuovi casi di cui: 1 nel Comune di Arezzo ed 1 nel Comune di Castiglion della Pescaia, a Grosseto. Un decesso presso l’Ospedale di Grosseto, si tratta di una signora di 85 anni con quadro clinico estremamente complesso.

“Sul caso di Arezzo – precisa la Asl – si tratta di un soggetto di sesso maschile di circa 65 anni già noto al Dipartimento di Prevenzione in quanto contatto di caso. Quando individuato quale contatto di caso è stato sottoposto al tampone che è risultato negativo. Da qualche giorno il caso è guarito ed al contatto per precauzione è stato ripetuto il tampone che è risultato adesso positivo. Il soggetto è da tempo in isolamento domiciliare ed adesso vi resta perché positivo al tampone. È asintomatico”.

Abbiamo in totale 35 casi in carico, di cui: 20 persone sono in isolamento domiciliare, 7 in Ospedale, 2 in RSA, 6 ricoverati extra Asl.

I guariti sono 1353.

Dalle ore 14 del giorno 14 alle ore 14 del giorno 15 giugno sono stati effettuati 264 tamponi.