Coronavirus, un nuovo caso aretino. Ma non si trova qui

La situazione dalle ore 14 del giorno 4 alle ore 14 del giorno 5 giugno, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia 1 nuovo caso residente nel Comune di Terranuova, ma attualmente fuori dall’Area Vasta sud est.

I guariti sono 2: 1 a Poggibonsi ed 1 a Colle val d’Elsa.

Inviamo anche un aggiornamento per Provincia: AREZZO: 568 guariti, 21 in isolamento domiciliare, 11 ricoverati, 8 in RSA dei 40 positivi. GROSSETO: 358 guariti, 3 in isolamento domiciliare, 5 ricoverati, 4 in RSA dei 12 positivi. SIENA: 385 guariti, 3 in isolamento domiciliare, 4 ricoverati, 6 in RSA dei 13 positivi.

Dalle ore 14 del giorno 4 alle ore 14 del giorno 5 giugno sono stati effettuati 1.130 tamponi.