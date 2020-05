Coronavirus, un nuovo caso nell’Aretino

La situazione dalle ore 14 dal giorno 11 alle ore 14 del giorno 12 maggio relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19, come comunica la Asl, evidenzia 1 nuovo caso in provincia di Arezzo, nel Comune di Castiglion Fiorentino.

I guariti sono 12, di cui a Grosseto 8 e a Siena 4

• Arcidosso 1

• Castel del Piano 1

• Castelnuovo Berardenga 1

• Grosseto 6

• Sarteano 2

• Siena 1

Abbiamo quindi in totale 441 casi in carico. Tra questi 301 persone sono in isolamento domiciliare, 59 in Ospedale, 956 guariti.

Tra l’11 ed il 12 sono stati effettuati 1.308 tamponi da cui sono risultati, tra ripetizioni e nuovi casi, 26 positivi.