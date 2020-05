Coronavirus, un solo nuovo caso nell’Aretino. Otto guariti

La situazione dalle ore 14 del giorno 15 alle ore 14 del giorno 16 maggio, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia 3 nuovi casi, 1 ad Arezzo, 1 a Grosseto, 1 a Siena

Per comune di sorveglianza:

1 a Bucine

1 a Roccastrada

1 a Casole D’Elsa

Pauci sintomatici a domicilio.

I guariti sono 14 (8 ad Arezzo, 3 a Grosseto, 3 a Siena)

Per comune di sorveglianza:

2 ad Arezzo

1 a Bibbiena

1 a Bucine

1 a Chiusi della Verna

3 a Grosseto

1 a Laterina Pergine Valdarno

1 a Montevarchi

1 a Pratovecchio Stia

3 a Torrita di Siena

Abbiamo quindi in totale 343 casi in carico. Tra questi 232 persone sono in isolamento domiciliare, 62 in Ospedale, 1062 guariti. Il numero dei tamponi effettuati dalle ore 14 del giorno 15 maggio alle ore 14 del giorno 16 sono 1118 di cui 36 sono risultati positivi (ripetizioni + nuovi casi)