Coronavirus, zero nuovi contagi nell’Aretino

La situazione dalle ore 14 dal giorno 18 alle ore 14 del giorno 19 maggio relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 nella Asl Toscana Sud Est evidenzia 2 nuovi casi: 1 in provincia di Siena, nel Comune di Torrita di Siena ed 1 in provincia di Grosseto nel Comune di Follonica. Nessun caso nell’Aretino.

I nuovi casi sono pauci sintomatici a domicilio.

Abbiamo in totale 309 casi in carico. Tra questi 202 persone sono in isolamento domiciliare, 42 in Ospedale, 1.103 guariti.

Dalle ore 14 dal giorno 18 alle ore 14 del giorno 19 maggio sono stati effettuati 1.199 tamponi di cui sono stati individuati 19 positivi (ripetizioni + nuovi casi)