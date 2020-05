Coronavirus, zero nuovi casi nell’Aretino. Deceduto un anziano

La situazione dalle ore 14 del giorno 28 alle ore 14 del giorno 29 maggio, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 non evidenzia alcun nuovo caso in tutta la Sud Est.

Un solo guarito in provincia di Siena, comune di sorveglianza Castiglione D’orcia.

Un decesso avvenuto stamani presso l’Ospedale San Donato di Arezzo. Si tratta di un uomo del 1930 residente nel Comune di Cavriglia.

Abbiamo in totale 158 casi in carico.

Tra questi 86 persone sono in isolamento domiciliare, 25 in Ospedale. 1.259 guariti.

Dalle ore 14 del giorno 28 alle ore 14 del giorno 29 maggio sono stati effettuati 928 tamponi tra cui 7 positivi (ripetizioni).