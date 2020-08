Cortona: cercano di scappare con il carrello pieno, denunciata coppia

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Cortona, a conclusione di immediati accertamenti e di un risolutivo intervento, hanno denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria aretina, due coniugi entrambi di cittadinanza albanese dediti ai furti nei supermercati.

Come si è svolta l’azione delittuosa, la donna di 41 anni entrava all’interno del supermercato “Coop” di Camucia, e dopo aver riempito il carrello della spesa, approfittando di un momento di disattenzione del personale, si dirigeva rapidamente verso una corsia delle casse senza il tornello e non presidiata, per poi uscire velocemente dal negozio. Il direttore vista la manovra allertava subito le forze dell’ordine dando l’allarme del furto, contattando il 112. Il marito, intanto, l’aspettava all’esterno dell’esercizio commerciale, mentre l’uomo con circospezione, guardandosi intorno, faceva il “palo”.

I militari della Stazione Carabinieri di Camucia, insieme a personale della locale Polizia Municipale, giunti nel parcheggio del supermercato, individuavano i due soggetti, che capito di esser stati scoperti, si erano dati nel frattempo alla fuga abbandonando sul posto la refurtiva, che veniva prontamente recuperata e restituita. Per i coniugi bloccati quasi subito si è proceduto ad una denuncia per furto in concorso ed al divieto di ritorno nel comune di Cortona.