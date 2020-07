Cortona, dal 16 luglio parte la rassegna “Not(t)e sotto le Stelle”

Una nuova rassegna dal 16 luglio al 9 agosto animerà le serate di Cortona.

“Not(t)e sotto le Stelle” nasce per volere dell’amministrazione comunale e dell’assessorato alla cultura per vivacizzare l’estate cortonese. Una rassegna musicale di alto livello che prevede concerti in Piazza Duomo, e che prenderà il via giovedì 16 luglio con la COR Orchestra diretta da Paolo Belloli.

E’ significativa la scelta di aprire la rassegna con il Maestro Belloli di Treviglio, in provincia di Bergamo, una delle zone d’Italia più colpite dal Coronavirus. Lo spettacolo musicale di apertura, dal titolo “Passioni”, prevede brani di Rossini, Bizet, Verdi e Čajkovskij.

La rassegna proseguirà poi con i seguenti concerti che si svolgeranno sempre la sera ore 21.30 in Piazza Duomo:

21 luglio, concerto Triskeles Saxophone Quartet

23 luglio, concerto ORT con il Maestro Concertatore Daniele Giorgi “Giganti” con musiche di Beethoven e Mozart

26 luglio, concerto dell’Orchestra Fideles et Amati diretta da Marco Frisina, “Come le stelle del cielo” – Immagini dell’anima

29 luglio, concerto per duo pianistico Sollini-Barbatano “Emozioni” (Schubert, Beethoven, Rachmaninoff)

9 agosto, concerto COR Orchestra “Desiderio” con brani di Čajkovskij e Vivaldi

Per partecipare ai concerti è obbligatoria la prenotazione che è possibile effettuare sia sul sito www.cortonamaec.org che presso la biglietteria del MAEC e del MAEC parco durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì alla domenica in orario 10-19). Telefono 0575637235.