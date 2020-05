Cortona, incentivo economico Pacchetto scuola, arriva il bando del comune

Sostegno alle spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) per l’anno scolastico 2020-21.

Il comune di Cortona, attraverso l’assessorato alla pubblica istruzione e l’ufficio scuola, ha approvato il bando e lo schema di domanda per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale, denominato Pacchetto scuola.

La domanda di ammissione, diretta al sindaco del comune di residenza dello/della studente/studentessa, con allegata la copia di un documento d’identità del dichiarante, deve essere presentata, entro e non oltre il 19 giugno 2020, a pena esclusione.

Il Pacchetto scuola può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti:

a) iscrizione per l’anno scolastico 2020-21 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli enti locali e iscritti ad un percorso di istruzione e formazione professionale – Iefp – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata; b) requisiti economici: l’Isee del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o Isee minorenne nei casi previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non deve superare il valore di 15.748,782 euro; c) requisiti anagrafici: residenza nel comune di Cortona, età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni).

I requisiti relativi all’età non si applicano agli studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%. Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo stesso studente se maggiorenne.

Gli studenti residenti in Toscana e frequentanti scuole o percorsi Iefp localizzati in altra regione contermini, possono richiedere il beneficio al proprio comune di residenza, salvo che la regione in questione non applichi il principio di frequenza; in ogni caso il contributo delle due regioni non può essere cumulato.

La domanda d’ammissione al bando, viste le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19, può essere trasmessa con una delle seguenti modalità: compilazione del form on-line cliccando sul campo in rosso «compila la domanda online», riportato a inizio pagina; invio tramite mail al seguente indirizzo: [email protected]; invio tramite posta elettronica certificata-pec al seguente indirizzo: [email protected]

Gli interessati dovranno indicare le proprie generalità, e un indirizzo pec o e-mail attivo. Tutte le informazioni necessarie per accedere all’incentivo, sono reperibili nel bando pubblico.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio servizi scolastici educativi, telefonando ai numeri 0575 605975 o 0575 605976.

Il modello della domanda è scaricabile dal seguente link: http://www.comunedicortona.it/il-comune/servizi-scolastici/avvisi/dettaglio?id=34410