Cortona: messa in sicurezza dell’incrocio di Cignano

Nella frazione di Cignano, sono iniziati i lavori di asfaltatura e messa in sicurezza dell’incrocio stradale tra le strade comunali di Cignano e di Centoia.

L’intervento rientra nel piano delle asfaltature predisposto dall’attuale amministrazione in tutto il territorio comunale. Una volta ripristinato il manto stradale, sarà collocata la nuova segnaletica sia verticale, sia orizzontale. Nella stessa frazione di Cignano è prevista anche la sistemazione della rampa di accesso al centro civico, collocato in prossimità dello stesso incrocio.

La bitumatura si è resa necessaria per il superamento di alcune criticità. La sede stradale presentava, infatti, varie deformazioni e avvallamenti, soprattutto in prossimità del bivio con la comunale di Centoia, e la stessa segnaletica orizzontale era del tutto scomparsa. In questo tratto, la percorribilità della via era notevolmente peggiorata e gli stessi abitanti del paese avevano segnalato il problema all’amministrazione comunale chiedendo che provvedesse.

L’intervento servirà, dunque, a ripristinare le migliori condizioni del piano viabile, il cui stato appariva compromesso in diversi punti. Dopo il rifacimento integrale del tappetino in conglomerato bituminoso, sarà realizzata la segnaletica orizzontale.

Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, ha ringraziato i tecnici della ditta e i dipendenti dell’ufficio manutenzione per il lavoro che stanno portando avanti con professionalità.

«La sistemazione del crocevia tra le strade comunali di Cignano e di Centoia – dichiara il primo cittadino cortonese – viene incontro alle richieste degli automobilisti e degli abitanti della frazione. Le condizioni del manto stradale erano precarie e l’incrocio aveva bisogno di essere migliorato. Erano lavori urgenti e, dunque, non più rinviabili».