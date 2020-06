Cortona, sono in partenza le attività estive per bambini e ragazzi

Sono in partenza a Cortona le attività estive per bambini e ragazzi organizzate da associazioni e cooperative, attivate grazie al contributo del Comune.

Da lunedì 29 giugno, presso il parco archeologico del Sodo, partirà “Archeojunior” di AION Cultura destinato ai bambini della scuola primaria, già sold out per le numerose richieste arrivate. Proprio per far fronte alle tante domande pervenute, “Archeojunior” verrà riproposto ulteriori 2 settimane nei mesi estivi.

Sempre dal 29 giugno, presso il parco esterno della piscina comunale di Cortona, partiranno i “Centri estivi 2020” per i bambini dai 6 agli 11 anni, organizzati dall’ASD Virtus Buonconvento. Entrambe le iniziative sono in parte finanziate dalla Regione Toscana nell’ambito dei progetti educativi zonali (PEZ) con D.D. 7969 del 28/05/2020.

Da mercoledì 1 luglio partiranno i “Chicchi di Grano” della Cooperativa Athena. Rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni, tali centri estivi si svolgeranno presso le scuole dell’infanzia “Sernini Cucciatti” in Via Moneti a Cortona, “La D. Bernabei” in via XXV aprile e in via Scotoni a Camucia. Considerate le numerose richieste pervenute alla Cooperativa organizzatrice, il progetto sarà attivato anche a Terontola presso la scuola dell’infanzia “Arcobaleno”.

Dal 1 luglio alle scuole primarie di Montecchio e Sodo, partirà poi “Stragiocando” sempre della Cooperativa Athena per bambini da 6 a 14 anni.

Quest’anno, la giunta comunale, per venire incontro alle esigenze delle famiglie ha ridotto di circa il 50% le rette fisse di partecipazione.

Si anticipa inoltre che dal 6 luglio fino al 14 agosto, ripartiranno le attività estive per i bambini da 0 a 3 anni gestite dalla Cooperativa Athena. Si tratta di attività che si svolgeranno presso i nidi d’infanzia “Il Castello” di Camucia e “Raggio di Sole” di Cortona. Anche in questo caso, l’amministrazione comunale ha previsto una diminuzione della quota di partecipazione.