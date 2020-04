cosastoimparando, la campagna social dell’università aretina

Cosa avremo imparato quando l’emergenza per il coronavirus sarà finita? Un gruppo di studenti e docenti del Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale dell’Università di Siena, con sede ad Arezzo, ha realizzato un video per lanciare una campagna social che propone una piccola sfida invitando a riflettere su cosa si sta imparando di importante in questo periodo di difficoltà.

L’invito è quello a registrare un breve video, o scrivere un post, nel quale ognuno può raccontare cosa ha imparato durante questo periodo e di condividerlo sui social usando gli hashtag #cosastoimparando #unisi

“A causa del Covid-19 milioni di persone in tutto il mondo sono impegnate per garantire la nostra salute – dice il professor Mario Giampaolo – . Anche chi rimane a casa sta contribuendo ad arrestare l’epidemia, ma senza rendersene conto sta anche imparando a dare valore a molti aspetti della vita che prima erano in secondo piano”.