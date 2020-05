Covid-19 – Fase 2: Stefani, “i nostri fiumi fonte di benessere”

Serena Stefani (Presidente CB2): “I fiumi sono la nostra fonte di vita, di energia, di benessere. Molti infatti hanno scelto i corsi d’acqua per le prime uscite consentite dall’ordinanza del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. Dal 4 maggio al via la manutenzione ordinaria programmata dal Piano delle attività 2020: in seguito al nuovo DPCM viene riorganizzata l’attività dell’ente nel rispetto della salute e della sicurezza dei lavoratori”

Per le prime passeggiate all’aperto, consentite dall’ordinanza firmata dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, in molti hanno scelto percorsi che si snodano lungo fiumi e torrenti.

Ben distanziati, con mascherine, in bicicletta e a piedi; da soli, in coppia, con i bambini: tutti ad assaporare la libertà appena riconquistata.

La caccia all’equilibrio e al relax parte dal rumore rilassante dell’acqua che scorre; dal verde della vegetazione che si sviluppa lungo le rive; dalla quiete interrotta solo dal rumore della fauna che popola l’habitat fluviale.

“I fiumi sono la nostra fonte di vita, di energia, di benessere”, commenta la Presidente Serena Stefani anticipando che, dal 4 maggio, con l’entrata in vigore del nuovo DPCM, partiranno anche gli interventi per la manutenzione ordinaria sul reticolo reticolo di gestione.

“Il Consorzio 2 Alto Valdarno si è organizzato per recepire le disposizioni ministeriali. Da lunedi 4 maggio, l’attività e la gestione del personale saranno rimodellate per cominciare ad attuare il piano delle attività 2020. Naturalmente tutto questo con l’adozione di tutte le precauzioni e i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dei lavoratori”.

Per ora, a tutela della salute collettiva, gli uffici rimarranno chiusi al pubblico. I cittadini, per la segnalazione di eventuali criticità e per informazioni sul contributo di bonifica 2019, potranno utilizzare tutti i sistemi di comunicazione telematici che hanno funzionato con grande efficienza anche durante il lockdown.