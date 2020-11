Covid-19: firmata dal Sindaco Agnelli ordinanza per contenere la diffusione del contagio nelle scuole

Alla luce della situazione epidemiologica in atto sul nostro territorio comunale in data odierna il sindaco Mario Agnelli ha firmato una nuova ordinanza sulla didattica a distanza valevole per tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo Città di Castiglion Fiorentino che entrerà in vigore da lunedì 16 novembre. In pratica se si dovesse manifestare un caso di positività o di isolamento per Covid-19, il 50 % delle classi va in dad.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che contiene le nuove misure per il contenimento della diffusione del COVID-19;

VISTA la Comunicazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Città di Castiglion Fiorentino”, Prof. M. Silvia Corbelli, circa la presenza di soggetti positivi nella popolazione scolastica ed il continuo incremento della diffusione del contagio;

VALUTATO che la percentuale di contagio nel territorio comunale ha superato la soglia dell’1%, imponendo pertanto provvedimenti decisionali volti alla tutela dei nuclei familiari, composti per lo più da bambini, adulti e soggetti in età avanzata;

RITENUTO indispensabile adottare iniziative mirate ad allentare la pressione attraverso la primaria indicazione della riduzione dei contatti;

VISTE le Linee guida per al DDI (Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19);

CONSDIERATA la necessità di applicare ogni misura per il contenimento del contagio ed al contempo garantire il diritto allo studio, compatibilmente con le esigenze di tutela della collettività;

RITENUTO OPPORTUNO intervenire a tutela della salute della collettività;

VISTO il T.U.E.L n. 267/2000 art. 50;

O R D I N A

A decorrere da lunedì 16 novembre 2020, nei plessi di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo “Città di Castiglion Fiorentino” laddove vengano comunicati alla Dirigente Scolastica casi di positività o di isolamento, è fatto obbligo di ridurre la didattica in presenza adottando didattica a distanza per ALMENO IL 50% DELLE CLASSI del plesso interessato sulla base delle indicazioni che la Dirigente Scolastica vorrà adottare in stretto confronto con l’amministrazione Comunale ed i preposti uffici di Igiene pubblica dell’azienda sanitaria;

In mancanza di ulteriori comunicazioni la presente ordinanza ha validità fino al giorno 29/11/2020.

La presente ordinanza è efficace ed ha esecutività immediata.

ed è pubblicata all’albo pretorio del Comune di Castiglion Fiorentino e diffusa attraverso i mezzi idonei a favorirne la massima conoscenza.