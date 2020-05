Covid-19: il Concorso Polifonico Internazionale rinviato al 2021. Restano aperte le iscrizione al Concorso Polifonico Nazionale in programma per il prossimo novembre 2020

La Fondazione “Guido d’Arezzo” si rammarica di dover informare che a causa della grave situazione sanitaria, in accordo con le decisioni prese da altre istituzioni del mondo della cultura e dello spettacolo, il Concorso Polifonico Internazionale previsto per la fine di agosto 2020 è stato cancellato e non potrà avere luogo come programmato.

E’ una decisione dolorosa ma inevitabile nell’interesse della salute dei partecipanti, del pubblico e della popolazione tutta.

Restano aperte invece le iscrizione al Concorso Polifonico Nazionale in programma per il prossimo novembre 2020.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.polifonico.org