Covid 19, Il Panathlon Club Arezzo a sostegno delle famiglie

Il Panathlon Club Arezzo, per riaffermare la propria presenza attiva e la disponibilità in questo momento di emergenza, ha devoluto al Comune di Arezzo per la “Emergenza alimentare Covid 19” , il budget di spesa previsto per la consueta attività del mese aprile.

La somma di 1.000,00 euro è stata versata tramite bonifico bancario, informando dell’operazione il Sindaco, e socio del club, Alessandro Ghinelli con la speranza di poter contribuire a far sì che qualche famiglia possa passare le imminenti festività pasquali con un po’ più di serenità.