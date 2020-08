Covid-19, nuovo caso positivo a Bibbiena

Torna il Coronavirus a Bibbiena dopo mesi di assoluta tranquillità in questo senso in e in cui la vallata era stata dichiarata Covid free.

Si tratta di una persona residente nel comune di Bibbiena rientrata da un soggiorno all’estero. Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “La persona era già in isolamento visto che proveniva da un paese extra Schengen così come previsto dalle attualità normative. Dopo il tampone di routine è stata riscontrata la positività la coronavirus. Per questo la persona è stata trasferita in hotel sanitario a Siena e non si trova più a Bibbiena. La situazione è assolutamente sotto controllo ma ciò che è accaduto ci suggerisce prudenza e soprattutto il rispetto delle regole ovvero mascherina in luoghi pubblici e in quelle occasioni in cui non è possibile mantenere adeguate distanze di sicurezza e una sanificazione frequentissima delle mani. La situazione nazionale ed internazionale è sempre molto delicata e dobbiamo tutti collaborare”.