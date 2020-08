Cristiano Adami approda all’ASD Terranuova Traiana

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Terranuova Traiana comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Cristiano Adami con la formula del prestito fino al termine di questo campionato.

Attaccante nato a La Spezia il 27 marzo 1999, Adami ritorna in riva al Ciuffenna dove tra inizio dicembre e fine febbraio scorsi ha collezionato 6 presenze e 2 reti. Adami arriva in prestito, come già a dicembre, dall’Aquila 1902 Montevarchi, con la quale ha militato per tre stagioni in Serie D. Con trascorsi nella Primavera del Pisa ed esperienze giovanili precedenti nella Floria 2000, Adami è figlio d’arte, il babbo Max è stato infatti glorioso portiere tra le altre di Montevarchi e Sangiovannese.

Da parte del club del presidente Mauro Vannelli un caloroso bentornato a Cristiano Adami nella famiglia del Terranuova Traiana!