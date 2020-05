Cultura: la Fondazione al lavoro su un evento musicale e una mostra itinerante

Arezzo non rinuncia alla cultura e riparte dalle eccellenze della città: a seguito dell’emergenza Covid-19, il Cda della Fondazione Guido d’Arezzo riprogramma il calendario estivo e mette in cantiere alcune iniziative mirate a valorizzare lo straordinario patrimonio culturale cittadino, gli operatori culturali e gli artisti aretini.

Le restrizioni imposte dalla pandemia che hanno avuto ricadute drammatiche sul settore turistico e culturale, hanno necessariamente costretto la Fondazione Guido d’Arezzo ad annullare i grandi appuntamenti estivi che hanno caratterizzato il suo operato; nel 2020 non si terranno il Concorso Polifonico Internazionale e il Raro Festival, ma Arezzo non molla e non rinuncia ad un estate all’insegna della cultura.

Il CdA infatti ha deciso di mettere in cantiere un appuntamento musicale e una mostra itinerante, che coinvolgeranno l’intera città segnandone idealmente la ripartenza.

Particolare attenzione è stata riservata poi ai soci della Fondazione per i quali, nel 2020, sarà rinnovata l’associazione a titolo gratuito. Una decisione dovuta verso chi ha aderito con fiducia ad un progetto condiviso e partecipato che adesso, più che mai, ha bisogno delle energie creative di tutti per costruire un nuovo futuro.

“Abbiamo creduto nella cultura come motore di crescita e sviluppo, adesso, oltre a ciò, crediamo nella cultura quale punto fermo della rinascita della Città tanto da volerne ora sostenere concretamente la ripresa destinando contributi a coloro i quali della cultura hanno fatto la loro impresa – commenta il Sindaco e Presidente della Fondazione Guido d’Arezzo Alessandro Ghinelli -. Mai come dopo questi mesi di emergenza e di paura, di incognite e di incertezze, il talento e la creatività, il bello e l’armonia di cui vantiamo enorme ricchezza possono ridare fiducia nel futuro e nuovo slancio per la ripresa. Intendiamo valorizzarli e accompagnarli affinché tornino a diffondersi e ad affermare una delle caratteristiche più identitarie di questa Città, qual è appunto la cultura in ogni sua forma. Lo faremo con consapevolezza e nel rispetto delle regole, ma fermamente convinti della necessità di ripartire”.

“L’emergenza Covid-19 ha messo a dura prova chi opera nel settore culturale – sottolinea Roberto Barbetti direttore della Fondazione Guido d’Arezzo -. Adesso è il momento di guardare al futuro con entusiasmo, passione e creatività. Qualità che non mancheranno certo alla Fondazione Guido d’Arezzo e ai suoi soci che sapranno trovare nuove soluzioni per ripartire”.