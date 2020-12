Da anni minacciava il medico presso il quale era stato in cura, deteneva illecitamente armi bianche e svariate pistole a gas: denunciato dai carabinieri

San Giovanni Valdarno – I Carabinieri di San Giovanni Valdarno, a conclusione di un’indagine lampo, hanno deferito in stato di libertà un trentacinquenne di Terranuova Bracciolini per minaccia aggravata e detenzione abusiva di armi.

Solo pochi giorni fa, i Carabinieri della Stazione di San Giovanni Valdarno avevano ricevuto la denuncia-querela da parte di un medico della zona. Il racconto fatto dallo stimato dottore aveva fatto emergere una vicenda cui gli stessi Carabinieri facevano fatica a credere: un ex paziente del professionista, avanzando non meglio precisate recriminazioni, ormai da oltre 6 anni lo sommergeva di e-mail a contenuto minatorio. Nelle numerose e-mail, l’uomo aveva addirittura minacciato di morte il medico, giungendo ad affermare che avrebbe fatto di tutto per procurarsi un’arma da fuoco, rivolgendosi anche a presunte entrature negli ambienti criminali, locali e non solo. Di fronte all’ennesima e-mail, dai toni particolarmente espliciti, il professionista aveva quindi deciso di recarsi presso la Stazione Carabinieri per sporgere formale querela.

Capita la gravità della situazione, i Carabinieri della Stazione di San Giovanni Valdarno si sono immediatamente attivati, escutendo testimoni a sommarie informazioni, acquisendo copia telematica e cartacea del contenuto della casella e-mail del denunciante, e riuscendo così ad appurare che, effettivamente, le missive provenivano da un indirizzo di posta elettronica riconducibile all’ex-paziente del medico.

Di fronte ad un quadro indiziario chiaro, ed al tenore pesantemente minatorio delle e-mail acquisite, i Carabinieri hanno quindi immediatamente richiesto all’Autorità Giudiziaria l’emissione di un decreto di perquisizione, finalizzato a verificare se il denunciato fosse veramente riuscito, nel frattempo, a mettere in pratica i propri propositi e ad entrare in possesso si qualche arma.

Nella mattinata, i militari della Stazione di San Giovanni Valdarno sono quindi intervenuti, all’unisono, presso i due domicili nella disponibilità dell’uomo, a Terranuova Bracciolini e a Firenze. All’esito delle perquisizioni locali, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un pugnale lungo 46 cm, non denunciato; 4 repliche di pistola, tra cui un revolver, a gas, prive dell’obbligatorio tappo rosso; un arco; due balestre; delle frecce e delle cartucce a salve. Il tutto è stato immediatamente sequestrato, e l’uomo è stato deferito in stato di libertà, oltre che per minaccia grave, per detenzione abusiva di armi.