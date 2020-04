Da domani inizia la consegna delle mascherine a Bibbiena

Da domani mercoledì 8 Aprile inizierà la distribuzione delle mascherine di protezione personale a tutte le famiglie del territorio. Saranno consegnate direttamente dai volontari del tavolo di protezione civile comunale formato dalle Misericordie di Bibbiena e Soci, Croce Rossa, Carabinieri in pensione.

Il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli commenta: “Abbiamo stampato tutti gli stradari e oggi stiamo finendo di fare le scatole che saranno divise tra le associazioni che fanno parte del tavolo e che si occuperanno della distribuzione casa per casa. Per coloro che non saranno raggiunti per varie ragioni da lunedì prossimo daremo un numero di riferimento comunale per farne richiesta. Abbiamo già impacchettato 25 mila mascherine che sono pronte per essere consegnate. Un lavoro enorme per cui ringrazio tutti i volontari compresi i Vigili del Fuoco che si sono resi disponibili a dare una mano”.

Per quanto riguarda la situazione generale dell’emergenza sanitaria, si registra oggi un caso positivo in più nel comune di Bibbiena. Si tratta di una persona che aveva già un caso positivo in famiglia.