Da domani, venerdì 28 agosto, la postazione anti-covid alla stazione di Arezzo si sposterà all’interno dei locali dell’ex Ufficio informazioni turistiche

Il DG USL TSE: “ringrazio l’Amministrazione Comunale per la disponibilità e la tempestività con la quale ci ha messo a disposizione i locali”

COMUNICATO STAMPA

Grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale la postazione anti-covid allestita dalla USL TSE antistante la stazione ferroviaria di Arezzo da venerdì 28 agosto si sposterà stabilmente all’interno dei locali dell’ex Ufficio Informazioni Turistiche.

“Desidero ringraziare l’Amministrazione Comunale di Arezzo per la disponibilità e la tempestività con la quale ci ha risposto, dichiara il Direttore Generale Antonio D’Urso.

Per garantire il servizio di tracciamento anti-covid per i viaggiatori dei treni avevamo allestito, già da mercoledì 26 agosto, un gazebo affiancato da un’ambulanza nella piazza della stazione, ma la soluzione che abbiamo trovato garantisce maggiore efficienza e sicurezza per il servizio stesso.

Già da venerdì 28 agosto saremo in grado fare i tamponi nella nuova postazione. Ricordo che questo servizio è riservato esclusivamente ai viaggiatori (toscani o non toscani) purchè esibiscano un taglliando che dimostri il viaggio e questa modalità non è prenotabile.

Vorrei cogliere l’occasione per ribadire l’importanza di effettuare il tampone per chi torna da un viaggio. E’ un gesto di responsabilità civile e di rispetto per le persone a noi vicine e per l’intera comunità.

Le persone che si sottopongono al test dovranno attenersi ai comportamenti previsti per l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione, fino alla comunicazione del test che avverrà tra le 24-36 ore successive. In caso di negatività del test non verrà adottato alcun provvedimento restrittivo; in caso di positività la persona sarà presa in carico dal Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento per la procedura di quarantena e di sorveglianza sanitaria.”

Gli orari rimangono invariati dalle 7,30 alle 22,30.

Per i viaggiatori toscani è prevista anche la possibilità di prenotarsi il tampone tramite il sito regionale http://viaggiasicuro.sanita.toscana.it/. Questo garantisce di evitare le file e le attese e di eseguire il test in comodità in una delle postazioni di drive through organizzate dalla Asl TSE.

Al momento della registrazione devono essere forniti i dati del viaggio e gli estremi del biglietto.