Da lunedì riaprono gli uffici della Pm. Accesso consentito con rilevazione di temperatura

Accesso consentito con dispositivi di sicurezza e dopo rilevazione della temperatura

Da lunedì prossimo, 11 maggio, riaprono gli uffici della Polizia Municipale per l’espletamento di tutti i servizi legati alle denunce, alle pratiche dell’ufficio cassa e al rilascio dei permessi giornalieri di ingresso nella ztl, con il consueto orario:

Front Office

(informazioni e comunicazioni accesso provvisorio alla ZTL) Ufficio Cassa

(pagamento sanzioni e copia atti, ecc.)

Polizia Giudiziaria

(ricezione denunce e rilascio copie atti infortunistica stradale)

dal lunedì al sabato: 8.00 – 12.30;

martedì e giovedì anche 15.00 – 18.00 dal lunedì al sabato: 8.00 – 12.30;

martedì e giovedì anche 15.00 – 18.00 dal lunedì al sabato: 9.00 – 12.00;

martedì e giovedì anche 15.00 – 18.00

L’accesso ai cittadini, in osservanza alle disposizioni anti contagio, attualmente in vigore, sarà consentito soltanto con i dispositivi di sicurezza personale (guanti e mascherine), nonché dopo il controllo della temperatura corporea tramite termometro elettronico a distanza.

All’interno degli uffici potranno entrare al massimo due persone per volta. Le altre resteranno in attesa fuori dal comando.