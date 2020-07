Da sabato 25 Luglio il mercato settimanale di San Giovanni Valdarno torna in Centro Storico

Sabato 25 Luglio, il mercato settimanale di San Giovanni Valdarno, dopo quasi due mesi di permanenza in Piazza Palermo, torna nella sede naturale del Centro Storico.

Il mercato era stato spostato in Piazza Palermo il 23 Maggio scorso, quando era stata consentita la riapertura completa a tutte le tipologie di banchi e di prodotti, perché in quello spazio era possibile mantenere le distanze di sicurezza stabilite dalle norme e contenere il pericolo di assembramenti.

A due mesi di distanza, migliorata sensibilmente la situazione sanitaria, su forte sollecitazione delle associazioni di categoria del commercio stabile e del commercio ambulante, il Sindaco, Valentina Vadi, coadiuvata dalla Polizia Municipale e dall’ufficio tecnico del Comune di San Giovanni Valdarno, nei giorni scorsi ha sottoposto alla Prefettura e alla Questura di Arezzo un piano per riportare il mercato del sabato nel Centro Storico, ricevendo alcune prescrizioni immediatamente messe in atto, e, contestualmente, l’autorizzazione perché questo appuntamento tradizionale per i sangiovannesi e per i valdarnesi tornasse nella sua sede naturale.

I banchi del mercato saranno collocati nelle loro storiche posizioni, ma dovranno osservare regole rigorose relativamente alla superficie complessivamente occupata, alla distanza tra banco e banco, alla possibilità di vendita concessa solo frontalmente, all’obbligo che ogni banco sia dotato dei dispositivi di sicurezza per i gestori e del gel igienizzante per la clientela. Sono previste sanzioni per chi non rispetta le dimensioni della occupazione di suolo pubblico consentita. Chiunque accederà all’area mercato dovrà essere munito di mascherina e rispettare attentamente le norme di sicurezza a tutela della propria salute e della salute degli altri.

Il controllo dell’area del mercato sarà effettuato dalla Polizia Municipale, supportata dai volontari della Misericordia di San Giovanni Valdarno e dai volontari della Protezione Civile del Gaib che dovranno presidiare gli accessi. Saranno presenti anche i rappresentanti delle associazioni di categoria che collaboreranno alla organizzazione controllando che i banchi rispettino le misure e gli spazi consentiti.

Nei prossimi giorni, il sindaco Valentina Vadi, firmerà una ordinanza che conterrà la disposizione del mercato del sabato e ne stabilirà ufficialmente il rientro in Centro Storico per sabato prossimo 25 Luglio.