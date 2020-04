Dai macellai aretini mille mascherine Ffp2 a sanitari e polizia Locale

I macellai aretini di Confcommercio hanno donato al Comune di Arezzo mille mascherine FFP2. Le ha consegnate questa mattina (mercoledì 1 aprile 2020) al sindaco Alessandro Ghinelli il presidente di Federcarni Confcommercio Arezzo e Toscana Alberto Rossi.

Le mascherine, dotate di filtro respiratore, sono state acquistate grazie al contributo di circa 2.500 euro raccolto dai macellai aretini e saranno ora distribuite al personale sanitario e agli agenti della Polizia Locale.

“Il nostro è un gesto di gratitudine e vicinanza a chi in questo momento si sta dando da fare per la salute e la sicurezza di tutti noi”, sottolinea il presidente di Federcarni Toscana Alberto Rossi, che aggiunge con orgoglio: “la nostra categoria è sempre stata sensibile ad azioni di sostegno del volontariato con finalità benefiche. Dal Mercatino dei Ragazzi del Calcit alla fornitura di carne per la Caritas fino alle raccolte fondi per le zone colpite dal sisma, non ci siamo mai tirati indietro. Vogliamo essere in prima linea anche adesso. In un certo senso lo siamo anche nelle nostre botteghe, dove continuiamo a servire i nostri clienti, ponendo grande attenzione alla sicurezza nostra, dei dipendenti e dei consumatori, e rafforzando molto la consegna al domicilio. Per noi è un grande privilegio poter continuare l’attività, pensando ai tanti colleghi imprenditori che hanno dovuto bloccare tutto. Anche per questo ci sembrava giusto fare qualcosa di più”.