Dal Valdarno per il progetto “Majakovskij!” di Arlo Bigazzi e Chiara Cappelli

Dopo i mesi del confinamento, il progetto che il compositore Arlo Bigazzi e l’attrice Chiara Cappelli hanno dedicato al poeta russo Vladimir Vladimirovič Majakovskij, riprende il suo viaggio.

Nato come spettacolo dal vivo (con molte repliche già all’attivo), sviluppatosi come programma transmediale con il lavoro di alcuni giovani video maker, è diventato un doppio CD, un libro e vari interventi grafici.

Il Covid ne ha bloccato le scadenze stabilite, interrompendone la produzione e annullando il lungo tour di presentazioni e spettacoli fissato fra marzo, aprile e maggio scorsi.

La storica etichetta valdarnese Materiali Sonori adesso lancia un’offerta speciale di sostegno al progetto, come un crowdfunding veramente autogestito, una amichevole “raccolta fondi” come forse l’avrebbe chiamata lo stesso Majakovskij. Valida fino al 25 ottobre e acquistabile attraverso lo storico negozio on line della Materiali Sonori: The Big Catalogue.

Si tratta di un doppio CD dal titolo “Majakovskij! – il futuro viene dal vecchio ma ha il respiro di ragazzo”, che ha la produzione di Lorenzo Tommasini e Arlo Bigazzi e la partecipazione del Tuxedomoon Blaine L. Reininger al violino, importanti jazzisti come Mirko Guerrini ai sax e Mirio Cosottini alla tromba e flicorno, Guido Guglielminetti (storico bassista da Battisti a De Gregori) presente in un brano al basso fretless, decisivi e immancabili collaboratori come Francesco Frank Cusumano per le chitarre, Michele Marini al sax, Marco Furelli chitarra e Massimiliano Liverani al theremin.

Il doppio CD contiene la versione teatrale con la voce di Chiara Cappelli e le versioni strumentali di buona parte dei brani dello spettacolo, con arrangiamenti e interventi spesso differenti.

Il libro di 106 pagine, “Majakovskij! – cantata per Vladimir Vladimirovič” , pubblicato da Editrice Zona, che, oltre al monologo integrale, ha al suo interno interventi di Luciano Del Sette, Francesco Forlani, Mirco Salvatori, Daniele Corsi e Giampiero Bigazzi, due graphic novel realizzati da Riccardo Cecchetti e da Monica Zeoli e cinque poesie, sempre tradotte da Chiara Cappelli, che non sono rientrate nello spettacolo.

Inoltre disponibili due art-card speciali ed esclusive con le immagini di Riccardo Cecchetti e di Monica Zeoli e la riservata t-shirt: “Il futuro non si chiede, si prende” (celebre citazione dal grande poeta).



Da metà ottobre riprenderanno le repliche dal vivo e le presentazioni (Treviso, Marghera, Firenze, Torino, Prato…) e se la rassegna “Materiali In Scena 2020” riprenderà il suo corso, sarà presto in scena anche al Teatro Comunale di Cavriglia.