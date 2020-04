Dalla Cina 10 mila mascherine per il San Donato

AREZZO – Consegnate ieri mattina all’ospedale di Arezzo 10 mila mascherine donate dal Management Committee of Jiangsu Changzhou Tianning Economic Development Zone. Si tratta di uno dei più moderni distretti industriali del sud della Cina, un vero e proprio Parco Industriale dove lavorano moltissime grandi aziende europee ed italiane.

Il tramite per questa importante donazione è stato il CEITIP (Centre European of Industrial Techonolgy and Industrial Products), associazione presieduta dall’aretino Pietro Faralli e della quale fanno parte anche la Vice Presidente del Consiglio Regionale Lucia De Robertis, l’Ing. Mauro Paci, il Dr. Piero Arcangeli, l’Arch. Roberto Verdelli. Il CEITIP è un organismo che da molti anni segue progetti in Cina per lo sviluppo delle relazioni fra le aziende dei due Paesi. Il direttore generale della Sud Est Antonio D’Urso ha ringraziato le due realtà per questa importante donazione.