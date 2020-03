Dalla Cina 15 mila mascherine al comune di Ortignano Raggiolo: il sindaco Ceccherini le ha distribuite in Casentino

Tutto è cominciato quando Lorenzo Versari, detto “IL CINESE” (non per gli occhi a mandorla), titolare di Independent e-bike mi ha contattato per parlarmi della proposta d’aiuto per l’Italia di alcuni suoi contatti in Cina. Ha esordito così: “Guarda Manu, i cinesi sembrano un po’ scontrosi ma credimi hanno un cuore grande come una casa!”. Lorenzo dopo oltre 20 anni di lavoro per Miniconf spa continua a commerciare con la Cina sempre nell’ambito dell’abbigliamento ma anche, e questa è la sua passione, importa e vende materiali per biciclette con pedalata assistita.

Inizialmente ci siamo adoperati per portare mascherine certificate per le associazioni, i dipendenti ed anche i cittadini più esposti del solo comune di Ortignano Raggiolo. Confrontandomi con i miei colleghi sindaci però ho notato che questa esigenza non era solo del nostro comune e, sentito anche Lorenzo, ci siamo lanciati in questa avventura. Con l’assessore alla protezione civile dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino Giampaolo Tellini e Beatrice Brezzi derigente responsabile di quel settore, Alessandra Vignali e Simone Micheli per la ragioneria, rispettivamente del Comune di Ortignano Raggiolo e dell’UCMC, ci siamo adoperati per sentire le esigenze di Comuni, Associazioni, Aziende del Casentino ma anche oltre. Abbiamo coinvolto i comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Talla, Pratovecchio Stia, Bibbiena, Capolona, Subbiano, Castiglion Fibocchi, Unione dei Comuni Montani del Casentino, La Racchetta di Ortignano Raggiolo, Misericordia Subbiano, Misericordia di Arezzo, LFI e tanti altri. Dopo pochi giorni, grazie alla grandissima esperienza di Lorenzo Versari siamo riusciti a reperire, via aerea dalla Cina più di 15.000 mascherine certificate FFP2 che nella giornata di ieri abbiamo cominciato a distribuire a tutti coloro che ce le avevano richieste. Operazione China4OrtignanoRaggiolo riuscita!

Il Sindaco di Ortignano Raggiolo

Emanuele Ceccherini