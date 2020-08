Dalla Corrida alla politica. Lucio Corazzi si candida con Ghinelli

Due anni fa fece impazzire il pubblico della Corrida di Carlo Conti su Rai Uno che lo chiamò anche per l’edizione del 2019. Lucio Corazzi, 28 anni, scende ora in campo per Civitas a fianco del sindaco uscente Alessandro Ghinelli. Ottico diplomato, Lucio Corazzi svolge la sua attività a Quarata dove è molto conosciuto anche per la bravura professionale e non solo per la notorietà datagli dalla Rai con la Corrida.

Di recente è stato apprezzato protagonista su Teletruria della “Scorrida”, format voluto da Francesco Duranti che quest’anno ha animato i venerdi sera di luglio su Teletruria con indici di ascolto elevatissimi. Ironico, noto per le sue freddure, Lucio Corazzi è profondo conoscitore di pregi e difetti della società e li dipinge con estrema precisione nelle sue gags.

“Il mio impegno sarà totale per rispondere alle esigenze dei miei concittadini – sottolinea Corazzi – e lo porterò avanti con la semplicità che mi caratterizza. Ho scelto uno slogan che punta proprio sulla vicinanza ai cittadini. Ringrazio Civitas che mi ha dato questa opportunità. Una vera lista civica fatta di persone serie e desiderose di poter suggerire spunti al sindaco Ghinelli che abbiamo deciso di sostenere con forza”.