Daniele Farsetti presenta “Patto Civico”. Lista e candidato sindaco

L’appuntamento è per venerdì 21 febbraio quando Daniele Farsetti ha convocato la stampa nella sala rosa di Palazzo Comunale per la presentazione della lista Patto Civico.

Politico da sempre attivo nella scena politica locale, spiega: “la lista si presenterà in maniera autonoma alle prossime elezioni amministrative del Comune di Arezzo esprimendo un proprio candidato primo cittadino. Durante la conferenza stampa saranno presentati il simbolo elettorale, i punti salienti del programma ed il candidato Sindaco”. Candidato sindaco che, molto probabilmente, sarà proprio Farsetti.

Cinque candidati quindi?

Oltre a Ralli, che pare ormai certo per il centrosinistra, Ghinelli che non ha mai nascosto la volontà di ripetere l’esperienza da primo cittadino, Alessandro Facchinetti per il partito comunista e Michele Menchetti che attende la conferma dalla piattaforma Rousseau per i Cinque Stelle.

Oltre ad altri nomi che si sono fatti nei giorni scorsi, primo tra tutti quello di Ammirati.