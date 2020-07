Daniele Rossi è la nuova guardia dell’Amen Scuola Basket Arezzo

La terza pedina nel roster dell’Amen Scuola Basket Arezzo versione 2020/2021 sarà l’ex Valdisieve Daniele Rossi. Guardia originaria di Figline Valdarno, nelle ultime stagioni si è imposto per le sue doti nel campionato di Serie C Gold. Nello scorso campionato è stato impiegato per oltre 28 minuti a partita, ricambiando la fiducia di coach Pescioli a Valdisieve sfiorando i 15 punti realizzati, con percentuali del 40% al tiro da 3 punti e dell’85% ai tiri liberi. Da rimarcare anche gli oltre 4 rimbalzi e 2 assist che il nuovo giocatore amaranto ha ottenuto nella stagione 2019/2020 dove è risultato il 13 realizzatore del campionato alla pari dell’ex SBA Rodriguez.

Queste le prime parole in amaranto di Rossi: “Non è stata una scelta facile perché provengo da 7 anni passati nella stessa società nella quale mi sono sempre sentito a casa. La proposta di Arezzo mi è sembrata ottima, perché dopo aver parlato con Allenatore e Presidente ho capito le ambizioni di voler far bene in un campionato impegnativo come la C Gold. La mia voglia di rimettermi in gioco e la volontà di fare una nuova esperienza hanno fatto il resto e mi hanno portato a fare questa scelta.”

Coach Milli sull’innesto di Daniele Rossi: “Sono molto contento che Daniele Rossi faccia parte della nostra squadra per la prossima stagione. E’ un giocatore che abbiamo cercato e voluto ed è una delle migliori guardie del campionato della C Gold Toscana avendo già numeri importanti da diversi campionati. Sarà un valore aggiunto per la squadra, è un giocatore che sa far bene tante cose, molto bravo nel palleggio arresto e tiro, nel tiro da 3 punti e nell’attaccare anche il ferro. Un giocatore completo ci darà una mano anche difensivamente grazie alla sua rapidità e velocità. Oltre ad essere tecnicamente un giocatore super per noi è anche un esempio di grande professionalità ed è un ragazzo umile. Il nostro obiettivo primario infatti è quello di inserire giocatori che non siano solo bravi tecnicamente ma abbiano anche dei valori importanti e che possano essere un riferimento per tutti i ragazzi del nostro settore giovanile. Daniele infatti ha una grande etica del lavoro rappresentando un esempio per tanti ragazzi che si vogliono avvicinare al gioco del basket”.

Daniele Rossi andrà ad indossare la maglia numero 10 nel campionato di Serie C Gold 2020/2021.

Benvenuto Daniele!