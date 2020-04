Danni maltempo luglio 2019, Ceccarelli: “20,7 milioni statali si aggiungono ai 4,4 della Regione”

“E’ una buona notizia quella dello stanziamento da parte del Governo di 20,7 milioni di euro per riparare ai danni subiti dalle Province di Arezzo e Siena a causa del maltempo del luglio 2019”. A dirlo l’assessore regionale al governo del territorio Vincenzo Ceccarelli, che ha inoltre ricordato anche l’impegno regionale in favore delle aziende danneggiate. “Lo scorso 4 marzo – spiega Ceccarelli – la Toscana ha destinato 4,4 milioni di euro alle imprese danneggiate dai violenti temporali e dalle grandinate del 27 e 28 luglio dell’anno scorso. Siamo felici di vedere oggi che anche il Consiglio dei Ministri fa la sua parte e destina ala Toscana, ed in particolare all’area aretina e senese, importanti risorse tratte dal Fondo per le emergenze nazionali”.