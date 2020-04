Dente, Benvegnù, Fiori, Sagretti al Bar del Teatro di Officine Foyer

Giovedì 30 aprile alle ore 17 appuntamento al Bar del Teatro di Officine della Cultura, live dalla propria pagina Facebook e sul canale YouTube OfficineProduzioni; live da casa ma, con il necessario spunto d’immaginazione, da Officine Foyer, la stagione Primavera/Estate 2020 promossa dalla residenza aretina di incontri e appuntamenti con lo spettacolo e la cultura.

L’appuntamento in diretta di giovedì 30 aprile sarà un omaggio al cantautorato contemporaneo, alla musica, all’ingegno ma anche all’impegno e alla mission dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Sarà un incontro tra amici e artisti che si conoscono bene e hanno trovato sul palcoscenico, come nella vita, corde comuni da far risuonare. Sarà la dedica a uno tra gli incontri musicali più riusciti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo: quello con Dario Brunori, incontro/concerto che sarà visibile da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio sempre sui canali Officine della Cultura e domenica 3, in prima serata, su Teletruria.

Ospiti del live di giovedì 30 saranno: Enrico Fink, direttore dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, i cantautori Dente, Paolo Benvegnù e Alessandro Fiori, protagonisti con l’OMA dei recenti concerti dedicati alla promozione del disco e del progetto “Culture contro la paura” – con loro ci sarà modo di parlare anche degli ultimi e attesi progetti discografici -, Lucia Sagretti, violinista e parte dell’orchestra Brunori Sas, Michele Pazzaglia, ingegnere del suono tra i protagonisti, dietro le quinte, dell’ascolto dell’OMA in piazza e su disco e Sara Nocciolini, giornalista e componente degli Spettatori Erranti.

Nel corso dell’incontro sarà possibile rivolgere domande ai partecipanti attraverso entrambe le piattaforme grazie alla possibilità di commentare l’evento in diretta. Sarà possibile assistere all’evento anche visitando la pagina Facebook di ArezzoNotizie. Per i più affezionati si ricorda la possibilità di prendere parte virtualmente alle iniziative di Officine della Cultura commentando i propri scatti fotografici agli eventi con l’hashtag #scattoateatrodacasa.

L’ufficio di Officine della Cultura resta chiuso ma ulteriori informazioni sono reperibili cercando Officine della Cultura su Facebook e Youtube, ma anche su Instagram, o scrivendo a [email protected] – www.officinedellacultura.org.