D’Ettore e Mugnai: “il Governo estenda a più imprese il credito d’imposta per i canoni di locazione”. Anche per Arezzo e provincia la situazione rappresenta una vera e propria “emergenza”

Il Governo estenda, “nel primo provvedimento utile, il credito d’imposta ai soggetti esercenti attività d’impresa, garantendo ai conduttori, per i mesi di marzo-aprile, un congruo lasso di tempo per poter provvedere al pagamento dei canoni di locazione scaduti e non pagati in conseguenza del lockdown”, ovvero, in alternativa, riconosca “ai locatori degli immobili delle categorie catastali interessate analogo credito d’imposta”.

Così, in un’interrogazione, i deputati di Forza Italia, Maurizio D’Ettore e Stefano Mugnai.

Nell’atto ispettivo si specifica che il “credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione” attualmente è limitato alle “attività imprenditoriali svolte in immobili della categoria catastale C/1 (negozi e botteghe)”, estromettendo “dal beneficio moltissime attività comprese in altri fondamentali comparti, parimenti colpiti dalla grave crisi sistemica connessa alla pandemia da Covid-19. Tra le attività commerciali escluse, particolare rilievo assume anche un settore, altamente complesso e concorrenziale, quale l’Automotive: dalle officine per la riparazione di autoveicoli, agli impianti per lavaggio autovetture (C/3), garage e autorimesse (C/6), ai concessionari d’auto (D/7)”

Una situazione che anche ad Arezzo e provincia si segnala come di estrema rilevanza.

Ci vogliono risposte certe e veloci con misure dedicate da introdurre anche nei prossimi provvedimenti legislativi, altrimenti le conseguenze potrebbero essere irreparabili.