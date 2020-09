“Di legno e di Genio” i lavori di Antonio Domini in mostra alla Fraternita dei Laici

I prestigiosi locali del salone della Fraternita dei Laici di Arezzo ospitano un saggio della

bravura dell’artigiano aretino Antonio Domini.

Antonio, meglio conosciuto come Tony, ha scoperto la passione per il legno in età ma da

allora non ha mai smesso di creare.

Non è la prima volta che le sue creazioni vengono esposte ma la mostra “Di legno e di

Genio” è una novità poiché si tratta di tre opere mai esposte prima al pubblico.

Dopo aver lavorato per anni sulle macchine di Leonardo, Domini, ha voluto rendere

omaggio alla propria città, Arezzo, realizzando in piccola scala tre delle opere più

rappresentative del centro storico: La Pieve di Santa Maria, il Loggiato Vasariano ed il

Palazzo di Fraternita.

“Sono felice ed emozionato, ogni volta che posso portare fuori dal laboratorio i miei lavori

e raccontarli alle persone trovo appagamento. Ho cominciato a realizzare le macchine di

Leonardo da autodidatta, leggendo libri e documentandomi con passione cercando di

riprodurre i particolari in modo il più possibile fedele. Da circa un anno, favorito anche dal

periodo di lockdown, ho deciso di dedicarmi ad un nuovo filone creativo andando a

ricreare delle opere importanti di Arezzo simbolo della città ma anche della grande

capacità architettonica ed artistica degli uomini. Non pretendo certo di aver fatto un lavoro

eccelso ma spero che chi vedrà i miei lavori, in particolare i miei concittadini,

apprezzeranno la passione e la dedizione che ho messo in un lavoro lungo e minuzioso.

Ringrazio la Fondazione Guido d’Arezzo e la Fraternita dei Laici che sin dal primo

momento hanno appoggiato la mia proposta offrendo la possibilità alla mia “piccola

Fraternita”, ed alle sue sorelle, di essere ospitata nel palazzo che l’ha ispirata e che tanti

turisti ogni giorno ammirano.” conclude Antonio Domini.

Si tratta in realtà di un’esposizione diffusa in quanto, oltre ai locali di Fraternita, alcune

opere saranno ospitate anche sotto il Loggiato Vasariano grazie alla gentile concessione

del Ristorante Logge Vasari che, con grande entusiasmo apprezzando e conoscendo il

grande lavoro dell’artigiano aretino, ha messo a sua disposizione un locale.

———————————————Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ex Ipab fondata nel 1263—————————————————

[email protected] – www.fraternitadeilaici.it

Uffici Amministrativi Aziende Agrarie

Via Vasari,6 – Arezzo Castiglion Fibocchi

Tel.0575/24694-26849 Civitella in Val di Chiana

Fax.0575/354366 Cod.Fisc. Partita Iva 00182360511 cell. 333/5822609

In questo caso saranno esposte alcune riproduzioni di macchine ispirate al Genio di

Leonardo da Vinci passione di Domini e suo impegno costante per diversi anni.

La mostra sarà visitabile a partire da sabato 12 settembre con inaugurazione alle ore 11.00

alla presenza del Primo Rettore di Fraternita Dott. Pierluigi Rossi.

La parte espositiva di Fraternita sarà visibile fino al 30 settembre con chiuso martedì

orario 16.00 – 19.00 mentre quella sotto le Logge Vasari resterà aperta fino al 18 ottobre

con orario 12.30 – 15.00 / 19.30 – 22.00 ad esclusione del martedì.