Dichiarazione del Sindaco Ghinelli sul bilancio di fine mandato

DICHIARAZIONE DEL SINDACO ALESSANDRO GHINELLI

“Tradurre in racconto puntuale, in immagini e parole una relazione diversamente solo tecnica, in quanto riferita alla Corte dei Conti, non solo lo ritengo un dovere, come sindaco; significa riconoscere il diritto di ogni cittadino ad essere informato su quello che l’amministrazione ha prodotto e come è cambiata la città in questi ultimi 5 anni. Un’operazione che ad ogni aretino è costata 0,75 centesimi, meno di un caffè. In questa campagna elettorale invece la faziosità di alcuni non ha prezzo”.