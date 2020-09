Didattica e sicurezza, a Sinalunga tutto è pronto per la riapertura dell’anno scolastico

L’amministrazione comunale ha incontrato pubblicamente i genitori degli alunni per presentare il progetto di ripartenza del nuovo anno scolastico. Un incontro molto partecipato, dove pur con le precauzioni del caso, sindaco e assessori hanno potuto incontrare e rispondere alle domande dei genitori dei bambini delle scuole di Sinalunga.

“Il nuovo anno scolastico ha impegnato il Comune a investire, nel rispetto dei protocolli di prevenzione al Covid19, oltre 100mila euro per gli adeguamenti strutturali e i costi aggiuntivi per l’organizzazione del sevizio. Gli interventi strutturali, hanno riguardato alcuni plessi e sono già stati eseguiti, mentre nei prossimi mesi verrà realizzata anche la scala di sicurezza nel plesso della scuola secondaria di Bettolle. Da sottolineare che presto anche la primaria di Bettolle, con l’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza della gronda, verrà liberata dalle impalcature. Sulla secondaria di Sinalunga, dove è previsto un intervento di riqualificazione energetica importante, è stato predisposto un piano di utilizzo che prevede la compresenza dell’attività didattica con i lavori di cantiere. Piano che non limita lo svolgersi delle lezioni e garantisce la sicurezza di tutti gli alunni” – spiega il sindaco Edo Zacchei

Per quanto riguarda l’organizzazione del trasporto degli alunni, tenendo conto dei protocolli di sicurezza che comporta il raddoppio dei viaggi e di tutte le richieste accolte, è stato previsto un servizio di custodia sia all’interno dei pulmini che all’arrivo alla scuola in attesa dell’ingresso in edificio.

“Ci tengo a evidenziare che abbiamo acquistato due dispositivi a ozono per la sanificazione dei pulmini. La mensa scolastica verrà garantita in tutti i plessi, tranne che nella primaria di Bettolle e Sinalunga dove è previsto il pasto portato da casa. Un progetto realizzato per consentire la ripartenza in sicurezza delle attività didattiche e nel quale non sono previsti oneri aggiuntivi sui servizi a domanda individuale, rispetto agli anni precedenti. La scuola rimane un tema di riguardo da parte di questa amministrazione, perché rappresenta il fondamento sociale del futuro delle nostre comunità. Buon inizio anno scolastico a tutti!” – conclude il sindaco Edo Zacchei