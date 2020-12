“Differenziare per risparmiare”, raccolti 88.000 chili di rifiuti

SANSEPOLCRO – Con la fine dell’anno, è arrivato alla sua conclusione anche il progetto dell’amministrazione comunale di Sansepolcro dal titolo “Differenziare per risparmiare”. L’Eco-Card ha consentito ai cittadini di accumulare punti tutte le volte che hanno portato i rifiuti all’isola ecologica o agli ecocompattatori

“Dal prossimo 11 gennaio, i cittadini potranno andare all’Urp del Comune di Sansepolcro per farsi rilasciare il certificato che riporta i conteggi dei rifiuti differenziati conferiti – spiega l’assessore ai Beni Comuni Gabriele Marconcini – Così potranno utilizzare gli sconti accumulati in questi 12 mesi acquistando nei supermercati che hanno sostenuto l’iniziativa, cioè Carrefour, Coop, Gala-Famila e Pam, che ringrazio per aver appoggiato il progetto. Così come ringrazio le Proloco cittadine che hanno portato avanti un’attività di informazione e sensibilizzazione sul tema”.

Nel corso di quest’anno, grazie al progetto “Differenziare per Risparmiare”, sono stati raccolti 88.000 chili di rifiuti differenziati. “Nel 2019 erano 60.000 chili. Una bella differenza quindi, nonostante i mesi di chiusura dell’isola durante il lockdown. Segno che il progetto piace ed ha funzionato” continua l’assessore, che ha anche sottolineato il forte balzo della raccolta differenziata: due anni fa Sansepolcro si attestava al 29%, quest’anno è arrivata al 45%, ma è comunque un dato ancora parziale e dovrà essere aggiornato alla fine di dicembre.

Il progetto si ferma quindi il 31 dicembre in attesa che, da febbraio, entri in vigore il nuovo piano grazie alla rinnovata isola ecologica. In pratica, il sistema consentirà sgravi sulla Tari in base ai conferimenti. “Nel mese di gennaio, in attesa di poter iniziare il nuovo percorso, l’accreditamento dei punti sarà fermo, sia all’isola ecologica che agli ecocompattatori – continua Marconcini – Ricordo che gli sconti accumulati nel 2020 devono essere spesi entro il 28 febbraio 2021”.

Alla conferenza stampa erano presenti Claudio Bernardini (direttore Carrefour), Roberto Tredici (direttore Coop), Rita Chiasserini (presidente sezione soci Coop), Renato Carboni (Proloco Gricignano) e Daniele Gallai (Proloco Santa Fiora).

“Questo bel progetto ha contribuito a sensibilizzare i cittadini sul tema dei rifiuti, insieme alle altre iniziative portate avanti in questi anni. Non a caso la raccolta differenziata è aumentata – conclude l’assessore – Un bel risultato a cui hanno concorso tanti soggetti”.