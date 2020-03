DIMA, sospese le attività didattiche

In ottemperanza al DPCM del 04/03/2020 l’Associazione Culturale e Accademia D.I.M.A. di Arezzo comunica che dal 5 al 15 marzo 2020 tutte le attività didattiche sono sospese.

Vengono anche rinviate a data da destinarsi le iniziative organizzate nell’ambito della XIX edizione de GLI INCONTRI DI D.I.M.A. previste per il mese di marzo nella sede di Casa Petrarca, in particolare:

• sabato 7 marzo, masterclass con il maestro Adriano Walter Rullo;

• sabato 14 marzo, concerto di Frederick Bernard e Anne-Charlotte Montville.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti in merito agli eventi organizzati per il 21 e 28 marzo.

La Direzione e Segreteria dell’Accademia D.I.M.A. rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Email: [email protected]

Cell.: + 39 377 29942923 (dalle ore 15 alle 19, dal lunedì al venerdì)