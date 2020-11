Diretta su TSD, alle ore 11, della S. Messa dalla Basilica di San Francesco

Domenica 29 novembre, prima domenica di Avvento, alle ore 11, l’Arcivescovo Riccardo Fontana presiede la S. Messa nella Basilica di san Francesco in Arezzo, celebrando la Giornata del Ringraziamento, voluta dalla Coldiretti nazionale, dal 1951, per ringraziare per il raccolto dei campi e chiedere la benedizione sulla nuova annata.

Una Celebrazione Eucaristica, quindi, con una triplice valenza perché, oltre che ricordare la prima domenica di Avvento, ovvero il tempo liturgico preparatorio ed antecedente il Natale, si ricorda la Giornata del Ringraziamento e l’introduzione del nuovo Messale romano.

Da domenica 29 novembre, difatti, la terza edizione italiana del Missale Romanorum viene adottata in gran parte delle diocesi italiane, rappresentando un’occasione non solo per promuovere una rinnovata pastorale liturgica e ricondurre l’attenzione dei fedeli alla liturgia, fonte e culmine dell’azione della Chiesa, ma anche per approfondire il connaturale e vitale rapporto tra Sacra Scrittura e Liturgia.

I vescovi della Toscana – dando un segno di unità – hanno stabilito di iniziare ad usare il nuovo Messale tutti assieme, nella prima domenica di Avvento 2020.

La Santa Messa sarà trasmessa in diretta dall’emittente diocesana TSD (canale 85 – streaming www.tsdtv.it/live).