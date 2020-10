Disservizi fibra ottica Open Fiber a Civitella

In virtù dell’emergenza Covid si fa più urgente e pressante, sia da parte delle aziende che dei cittadini, la richiesta di connessione a internet attraverso la fibra ottica.

Sono numerose le telefonate giornaliere al Comune di Civitella sia per richiesta d’informazioni a tal proposito sia per segnalazioni di pericolo nella viabilità. Anche la scuola si inserisce in questa necessità dovendo continuare con la didattica a distanza.

Open Fiber si impegnava in convenzione “a realizzare necessarie opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’Ente locale e nel rispetto delle specifiche tecniche di scavo e ripristino stabilite per legge, riconoscendo che i ripristini del manto stradale costituiscono parte integrante delle lavorazioni ai fini della corretta esecuzione delle opere” .

Inoltre Open Fiber si impegnava “ad inviare, con cadenza semestrale, ai soggetti pubblici coinvolti, un report sullo stato di attuazione del programma”, ad oggi mai pervenuto.

“Dobbiamo rilevare che in gran parte del territorio, ad oltre un anno dell’effettuazione scavi, manca il ripristino completo delle trincee e permangono situazioni di pericolo per la viabilità – dichiara il sindaco di Civitella, Ginetta Menchetti – Nel ricordare la disponibilità e collaborazione di questo ente in questo lungo e faticoso percorso, convinti che comunque la fibra ottica rappresentasse un valore aggiunto per il proprio territorio, sono mio malgrado a dover evidenziare non solo un mancato rispetto degli oneri a carico di Open Fiber ma la totale assenza di contatti da parte dei loro vertici per avere risposte in merito ad una serie di questioni in sospeso.

Abbiamo pertanto scritto formalmente a Open Fiber evidenziando il mancato rispetto dei termini previsti in convenzione e che, nel caso di assenza di risposte puntuali, nella tutela del nostro territorio e dei nostri cittadini, ci riserveremo di agire nelle sedi opportune”.