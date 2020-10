Distretto Rurale del Valdarno superiore: passaggio di testimone alla Presidenza

A più di un anno dalla sua costituzione il Distretto Rurale del Valdarno Superiore cambia guida e durante l’ultima assemblea dei soci, il Presidente uscente Moreno Botti ha ceduto il testimone a Sergio Chienni, Sindaco di Terranuova Bracciolini.

Un’elezione con esito unanime che porta Chienni alla guida dell’assemblea del Distretto composta da amministratori ed imprenditori di tutta la vallata.

L’incarico verrà svolto a titolo gratuito. “Il primo anno di mandato si è concluso come da impegno preso – ha dichiarato il Sindaco di Loro Ciuffenna Moreno Botti – ringrazio tutti i soci per la fiducia accordatami ed auguro buon lavoro al nuovo Presidente”.

“Ringrazio Botti per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata nel far da apripista per questa sfida che ha coinvolto dieci amministrazioni di due diverse Province e mette insieme 120.000 abitanti- ha dichiarato Sergio Chienni- Il mio impegno, in collaborazione con tutto il consiglio direttivo e con i soci stessi, sarà quello di puntare sulla qualità delle nostre risorse agricole, paesaggistiche e storico culturali per dare un’ulteriore occasione di sostegno economico all’intero tessuto produttivo del Valdarno coadiuvando così la ripresa dopo la grave emergenza economica scatenata dalla pandemia”.