Dl Ristori: Franceschini, ulteriori 400 milioni di euro per agenzie di viaggio e guide turistiche 

“Grazie ai fondi stanziati dal decreto legge Ristori, altri 380 milioni di euro andranno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, mentre 20 milioni verranno destinati al sostegno delle guide e degli accompagnatori turistici. 400 ulteriori milioni di euro per sostenere il turismo, uno dei settori più fortemente colpito dalla crisi”.

Lo ha dichiarato il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, firmando, a pochi giorni dall’entrata in vigore del Dl Ristori, il decreto di riparto delle ulteriori risorse destinate al fondo di emergenza per il sostegno alle agenzie di viaggio, ai tour operator, alle guide e agli accompagnatori turistici istituito dal decreto Rilancio e successivamente incrementato a 665 milioni di euro.

Il provvedimento destina: 380 milioni di euro al ristoro delle agenzie di viaggio e dei tour operator; 20 milioni di euro al sostegno delle guide e degli accompagnatori turistici.

Il nuovo decreto del Mibact è stato trasmesso agli organi di controllo e sarà disponibile sul sito MiBACT www.beniculturali.it ad avvenuta registrazione.