Domani l’Arezzo ospita la capolista Sudtirol

L’Arezzo torna in campo di nuovo al Città di Arezzo con l’avversario di turno la capolista Sudtirol.

Dopo il recupero infrasettimanale disputato in casa con la sconfitta maturata nei minuti finali contro la Sambenedettese l’Arezzo affronta l’ostacolo più duro, la capolista del campionato.

Il Sudtirol capolista in compagnia del Padova ha conquistato 26 punti 21 reti segnate e solo 8 quelle subite. Miglior difesa e secondo attacco del campionato contro l’Arezzo che dopo la ripartenza ha mostrato segnali di risveglio nonostante il rammarico per lo stop subito contro la Sambenedettese.

Quella di domani non è certo la partita dove si deve per forza fare punti mister Camplone parla così alla vigilia “Un match da disputare con cattiveria agonistica. Una squadra che comincia ad avere la propria fisionomia, è viva, ha dimostrato anche mercoledì di esserci nonostante la battuta d’arresto. L’Arezzo una volta in svantaggio ha recuperato dimostrando carattere. Mi aspetto molta più attenzione, moltissimi gol subiti arrivano tutti da calci piazzati e qui dobbiamo migliorare. Comincio a vedere i movimenti che chiedo durante la settimana e questo per me è un buon segnale. E’ una partita importantissima per noi mi attendo una prestazione da squadra senza mai mollare un attimo per novanta minuti.”

Tra i convocati torna Cerci mentre alla domanda sulla formazione mister Camplone nasconde le carte.

Il direttore di gara sarà Daniele Perenzoni di Rovereto, assistenti Giovanni Mittica di Bari, Dario Gregorio Bari, Michele Delrio Reggio Emilia.

Paolo Nocentini