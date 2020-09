Domenica 13 settembre nel parcheggio dell’Eden torna in forma ridotta il mercatino dei ragazzi Calcit

Domenica 13 settembre prossimo all’interno del parcheggio EDEN si svolgerà una edizione straordinaria in forma ridotta del mercatino dei ragazzi Calcit .

Quest’anno non abbiamo potuto svolgere le nostre attività come usualmente ed in particolar modo la nostra iniziativa principale :Il Mercatino dei Ragazzi e quindi

vi aspettiamo per ricominciare !

Ci saranno circa 30 postazioni distanziate e con spazi per i visitatori tale da poter svolgere il mercatino con tutte le cautele ed accorgimenti occorrenti.

Vi aspettiamo domenica al parcheggio EDEN dalle 08 alle 19 e vi invitiamo ad indossare le mascherine e mantenere le distanze; tutti i banchi saranno dotati di Gel per l’igiene delle mani.

L’edizione in forma ridotta è stata pensata dal Consiglio del Calcit proprio per garantire al massimo le condizioni di sicurezza e disposizioni vigenti .