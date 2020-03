Domenica alle 18 la Messa del vescovo Riccardo nella Cappella della Madonna del Conforto in diretta su TSD

Domenica 22 marzo alle ore 18 il vescovo Riccardo presiede la Messa a porte chiuse nella Cappella della Madonna del Conforto. La celebrazione è trasmessa in diretta da TSD e può essere seguita in tv sul canale 85 e in streaming all’indirizzo www.tsdtv.it/live

Le telecamere di TSD in questo momento di emergenza sono accese ogni giorno nella Cappella della Madonna del Conforto. E’ possibile seguire la Messa la mattina in diretta alle ore 7, e la sera alle ore 17 una riflessione a cura dei monaci di Camaldoli sul Vangelo del giorno a cui segue il rosario. Poi, alle 18, sempre in diretta sulla nostra emittente viene trasmessa la celebrazione della Messa, davanti alla venerata immagine della Madonna del Conforto, sempre a porte chiuse.

Inoltre dal lunedì al sabato alle ore 12 è possibile seguire in diretta sulla pagina Facebook Tsd Tv Arezzo, la preghiera dell’Angelus nella Basilica di San Francesco in Arezzo.